Rep.Congo: autopsia, ambasciatore e cc uccisi da 4 colpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Quattro colpi in totale hanno ucciso l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti il 22 febbraio scorso in Congo. E' quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite al Policlinico Gemelli. L'ambasciatore e il carabiniere sono stati raggiunti da due colpi ciascuno. L' autopsia, durata oltre cinque ore, ha evidenziato che i colpi hanno trapassato i corpi da sinistra a destra. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Quattroin totale hanno ucciso l'Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti il 22 febbraio scorso in. E' quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite al Policlinico Gemelli. L'e il carabiniere sono stati raggiunti da dueciascuno. L', durata oltre cinque ore, ha evidenziato che ihanno trapassato i corpi da sinistra a destra.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - TV7Benevento : Rep.Congo: autopsia, ambasciatore e cc uccisi da 4 colpi... - TV7Benevento : Rep.Congo: autopsia, ambasciatore e cc morti in conflitto a fuoco, no esecuzione... -