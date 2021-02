Rep.Congo: autopsia, ambasciatore e cc morti in conflitto a fuoco, no esecuzione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Non in un'esecuzione ma in un conflitto a fuoco sarebbero morti l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci nel corso di un tentativo di sequestro. E' quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite al Policlinico Gemelli sui corpi dei due italiani morti nella Repubblica Democratica del Congo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Non in un'ma in unsarebberol'Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci nel corso di un tentativo di sequestro. E' quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite al Policlinico Gemelli sui corpi dei due italianinella Repubblica Democratica del

