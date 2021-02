Questa foto non mostra una manifestazione contro le restrizioni anti Covid-19 in Romania (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 22 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una folla in una piazza. L’immagine è accompagnata da questo commento in cui si sostiene che si tratterebbe di una protesta andata in scena a Bucarest (Romania) contro le restrizioni anti Covid-19. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica non mostra una protesta contro le restrizioni stabilite dal governo rumeno per contrastare il diffondersi del contagio del nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nel Paese.In realtà la foto è stata scattata il 5 febbraio 2017 a Pia?a Victoriei (Bucarest) durante una manifestazione contro un decreto governativo ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 22 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata unacheuna folla in una piazza. L’immagine è accompagnata da questo commento in cui si sostiene che si tratterebbe di una protesta andata in scena a Bucarest (le-19. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica nonuna protestalestabilite dal governo rumeno per contrastare il diffondersi del contagio del nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nel Paese.In realtà laè stata scattata il 5 febbraio 2017 a Pia?a Victoriei (Bucarest) durante unaun decreto governativo ...

