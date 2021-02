Pietradefusi | autovettura si ribalta | 27enne finisce in ospedale

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, durante la mattinata di oggi 24 febbraio, è intervenuta ain località Vertecchia, sulla SP 50, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solala quale sbandava e siva. La ragazza di 27 anni alla guida, originaria del posto, è stata soccorsa da un Vigile del Fuoco libero dal servizio, il quale ha allertato anche i soccorsi. La stessa è stata affidata ai sanitari del 118 I quali ne disponevano il trasporto presso l’Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I Carabinieri della Stazione di Bonito hanno denunciato un 40enne di Pietradefusi, già noto alle Forze dell'Ordine, per 'Guida senza patente'. Nel corso di un servizio ...alla guida di un'autovettura, ...