Pd | Marcucci | ‘bene Congresso | rilanciamo spirito Lingotto’

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) – “Penso che Zingaretti abbia fatto bene ad aprire sul, in questi due anni la politica italiana ha cambiato prospettiva più e più volte. Perciò è necessario tornare dalla nostra base per alimentare un dibattito ricco di idee sul nostro futuro. Inoltre, siamo l’unico partito che convoca congressi periodicamente e che usa le primarie per eleggere i propri organi rappresentativi. Per me resta un motivo di orgoglio”. Lo dice il capogruppo del Pd a palazzo Madama in un’intervista ad Affari Italiani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.