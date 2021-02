Nuovi colori | Lazio e Lombardia a rischio arancione

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il responso sull’assegnazione deie delle aree dialle regioni questa settimana potrebbe arrivare con un giorno di ritardo. È molto probabile infatti che la Cabina di regia, che valuta l’evoluzione del contagio sulla base dei dati aggiornati ed elabora il report sulla base del quale vengono disposte le fasce diper le regioni, si riunisca sabato 27 febbraio, invece che venerdì, come di consueto. Lo spostamento di data, dovuto ai lavori in corso nel Governo per il nuovo Dpcm anti Covid, è stato comunicato al Comitato tecnico scientifico, che, come da prassi, si riunisce subito dopo la Cabina di regia e dunque, nel caso, questa settimana dovrà anch’esso rinviare a sabato l’appuntamento, nel pomeriggio di oggi subito dopo l’incontro dei tecnici e degli scienziati con il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ...