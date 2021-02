Napoli, furti e danni in due plessi scolastici: “Un pugno allo stomaco” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel comune di San Sebastiano al Vesuvio si sono registrati due atti vandalici in due diversi istituti scolastici. I fatti risalgono allo scorso venerdì 19 febbraio presso i plessi Di Giacomo e Salvemini. Prima di tutto bisogna segnalare i furti alle strutture sportive e poi i vari danni apportati alla tendostruttura della Di Giacomo. Queste le parole del primo cittadino Salvatore Sannino, sulla propria pagina facebook: “Questo post, colmo di amarezza, non avrei (mai) voluto scriverlo! Ci ho pensato bene prima di farlo ma, alla fine ho deciso di postare lo scempio, compiuto da ignoti, ai danni delle scuole ‘Salvemini’ e Di Giacomo’. Lo faccio solo per ringraziare le Forze dell’Ordine che faranno luce sull’accaduto e per dirVI che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel comune di San Sebastiano al Vesuvio si sono registrati due atti vandalici in due diversi istituti. I fatti risalgonoscorso venerdì 19 febbraio presso iDi Giacomo e Salvemini. Prima di tutto bisogna segnalare ialle strutture sportive e poi i variapportati alla tendostruttura della Di Giacomo. Queste le parole del primo cittadino Salvatore Sannino, sulla propria pagina facebook: “Questo post, colmo di amarezza, non avrei (mai) voluto scriverlo! Ci ho pensato bene prima di farlo ma, alla fine ho deciso di postare lo scempio, compiuto da ignoti, aidelle scuole ‘Salvemini’ e Di Giacomo’. Lo faccio solo per ringraziare le Forze dell’Ordine che faranno luce sull’accaduto e per dirVI che ...

