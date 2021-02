Morto Antonio Catricalà, per gli investigatori si è suicidato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, è stato trovato Morto nel suo appartamento ai Parioli a Roma. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato con un colpo di pistola. La Scientifica della Polizia sta provvedendo ai rilievi del caso. Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,, è stato trovatonel suo appartamento ai Parioli a Roma. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato con un colpo di pistola. La Scientifica della Polizia sta provvedendo ai rilievi del caso.

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - daviderizzi3 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Trovato morto in casa Antonio Catricalà. L’ex sottosegretario e Garante dell’Antitrust si è sparato un colpo di pistola… -