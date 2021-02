Morassut | ci sono tutte le condizioni per transizione ecologica

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – “Roma haleper vincere la sfida dellae per esserne un modello. Ha un territorio per due terzi non impermeabilizzato. Un grande capitale naturale e una risorsa per la lotta alle emissioni di co2. Ha un patrimonio edilizio di 720 milioni di metri cubi di cui il 60 per cento ha piu’ di cinquant’anni.” “Un grande patrimonio di cui almeno il 20 per cento puo’ essere rigenerato creando occasioni per una nuova politica di edilizia residenziale pubblica e sociale senza consumo di suolo. Produce 5.000 tonnellate al giorno di rifiuti che posessere una risorsa e non una maledizione se si sceglie con chiarezza una politica di programmazione degli impianti”. Cosi’ il parlamentare Pd, Roberto, intervenendo al consiglio comunale ...