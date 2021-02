Loris Capirossi contro le restrizioni: “Nessuno mi fermerà, andrò al funerale di Gresini” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Loris Capirossi contro le restrizioni: l’ex pilota, sconvolto per la perdita dell’amico, ha dichiarato di andare al suo funerale al 100% L’ex pilota della Moto GP ha parlato in un intervista alla Gazzetta dello Sport della scomparsa dell’amico Fausto Gresini, suo compagno di squadra nel 1990 quando conquistò il suo primo titolo in carriera. Tra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 febbraio 2021)le: l’ex pilota, sconvolto per la perdita dell’amico, ha dichiarato di andare al suoal 100% L’ex pilota della Moto GP ha parlato in un intervista alla Gazzetta dello Sport della scomparsa dell’amico Fausto, suo compagno di squadra nel 1990 quando conquistò il suo primo titolo in carriera. Tra L'articolo proviene da Leggilo.org.

pierarobasto : RT @Eurosport_IT: Loris Capirossi ha perso un vero amico ?? ?? - AntoDamiano1996 : ...gli ascolti impennano per la clamorosa sfida a 3 tra Valentino Rossi, MACCHESE BIAGGGGI (per dirla alla Federico… - AZambo69 : RT @Eurosport_IT: Loris Capirossi ha perso un vero amico ?? ?? - massidanu : RT @fanpage: 'Andrò al funerale al 100%, non me ne frega niente se non posso muovermi. Voglio vedere chi mi ferma' - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: Loris Capirossi ha perso un vero amico ?? ?? -