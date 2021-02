LIVE Italia-Israele 11-0 calcio femminile in DIRETTA: Bonansea realizza ancora nonostante l’inferiorità numerica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83? calcio di punizione per l’Italia da posizione centrale e interessante: stesa Cernoia nel momento di calciare verso la porta. 81? Bonansea GOLLL!!! Le azzurre non si fermano e realizzano ancora: splendida palla di Giugliano per l’attaccante della Juve e realizzazione puntuale. 80? GIUGLIANO! Grande azione dell’Italia: cross dalla destra di Glionna, velo di Sabatino e destro della giocatrice della Roma fuori di poco. 79? Nuova iniziativa di Glionna che tenta un dribbling a rientrare sulla destra, fermata dall’avversaria. 78? Le azzurre, non curandosi dell’inferiorità numerica, continuano a giocare con grande convinzione. 77? Costretta a uscire Giacinti e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83?di punizione per l’da posizione centrale e interessante: stesa Cernoia nel momento di calciare verso la porta. 81?GOLLL!!! Le azzurre non si fermano eno: splendida palla di Giugliano per l’attaccante della Juve ezione puntuale. 80? GIUGLIANO! Grande azione dell’: cross dalla destra di Glionna, velo di Sabatino e destro della giocatrice della Roma fuori di poco. 79? Nuova iniziativa di Glionna che tenta un dribbling a rientrare sulla destra, fermata dall’avversaria. 78? Le azzurre, non curandosi del, continuano a giocare con grande convinzione. 77? Costretta a uscire Giacinti e ...

