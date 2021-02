L’Italia c’è! Raggiunta la qualificazione a Euro2022 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La nazionale di calcio femminile raggiunge la qualificazione a Euro2022, battendo Israele con un risultato che, numericamente, forse va oltre le aspettative. Ne servivano due di scarto, invece i gol arrivati sono stati ben 12, contro nessuno delle avversarie. Una partita che Milena Bertolini ha preparato benissimo e che le sue ragazze hanno tradotto in campo altrettanto egregiamente. Otto gol segnati nel primo tempo danno la dimensione di quanto le azzurre siano entrate in campo determinate a portare a casa il risultato che serviva. L’ultimo dei dodici gol segnato addirittura oltre il 90? a mostrare quella mentalità vincente che porta a lottare fino alla fine nonostante si avesse la certezza di avere in tasca il biglietto per la qualificazione ad Euro2022. Quante partite di qualificazione a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La nazionale di calcio femminile raggiunge la, battendo Israele con un risultato che, numericamente, forse va oltre le aspettative. Ne servivano due di scarto, invece i gol arrivati sono stati ben 12, contro nessuno delle avversarie. Una partita che Milena Bertolini ha preparato benissimo e che le sue ragazze hanno tradotto in campo altrettanto egregiamente. Otto gol segnati nel primo tempo danno la dimensione di quanto le azzurre siano entrate in campo determinate a portare a casa il risultato che serviva. L’ultimo dei dodici gol segnato addirittura oltre il 90? a mostrare quella mentalità vincente che porta a lottare fino alla fine nonostante si avesse la certezza di avere in tasca il biglietto per laad. Quante partite dia ...

