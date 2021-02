L’eredità di Fausto Gresini | i piloti di ieri e di domani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le storie passano, ma le leggende vivono in eterno.si è spentomattina, nell’ospedale Maggiore di Bologna, sconfitto dal Covid-19 dopo una battaglia iniziata alle porte del 2021. Il manager del teamRacing è morto lasciando il mondo della MotoGP in un silenzio irreale riempito dai messaggi di affetto per la famiglia. Prima da pilota e poi come team manager, per quasi 40 anniha espresso il meglio di se attraverso le corse. Sempre a testa alta e in cerca di nuove sfide, pronto ad imparare e insegnare, disposto a vegliare sui suoicome un padre adottivo e desideroso di trasmettere la passione e lo spirito puro delle due ruote. Alle sue spallelascia un’eredità unica fatta die campioni, una ...