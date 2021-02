“La centrale a biogas di Alessandria va fermata prima che sia troppo tardi” | lettera aperta dei cittadini

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) In una piccola frazione del Monferrato, a pochi chilometri da, in Piemonte, è in corso una lotta per il futuro dell’ambiente. L’oggetto del contendere è l’impianto a biometano. Impianto che l’azienda con sede legale a Genova Rgp Biometano srl vuole costruire, mentre irifiutano a gran voce. Il motivo? I rischi per la salute e per il territorio sono altissimi. E’ per questo che oggi, su TPI.it, pubblichiamo ladel Comitato “No-Valmadonna” al Sindaco di. Qui l’articolo: “Quellaè illegale”: la storia di Valmadonna nel Piemonte che resiste in nome dell’ambiente “Siamo una comunita? che si e? mobilitata e raccolta in Comitato dopo aver saputo, per caso, di un progetto per la ...