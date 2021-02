Italia Femminile qualificata a Euro 2022: 12-0 su Israele (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Italia Femminile vola alla fase finale di Euro2022 dopo il successo su Israele: 12-0 per le ragazze di Milena Bertolini ed un altro grande traguardo L’Italia Femminile di Milena Bertolini continua il suo cammino e la sua crescita. Dopo il grande mondiale disputato in Francia, le azzurre si guadagnano il pass per la fase finale di Euro 2022. Decisivo il successo con grande distacco su Israele per le azzurre: 12-0 con un tabellino infinito e un’altra grande prestazione che accelera il processo di crescita del calcio Femminile. Italia-Israele Femminile 12-0: risultato e tabellino Reti: 3? Giacinti, 5? Bonansea, 13? Giacinti, 20 aut. David, 30? Girelli, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’vola alla fase finale didopo il successo su: 12-0 per le ragazze di Milena Bertolini ed un altro grande traguardo L’di Milena Bertolini continua il suo cammino e la sua crescita. Dopo il grande mondiale disputato in Francia, le azzurre si guadagnano il pass per la fase finale di. Decisivo il successo con grande distacco super le azzurre: 12-0 con un tabellino infinito e un’altra grande prestazione che accelera il processo di crescita del calcio12-0: risultato e tabellino Reti: 3? Giacinti, 5? Bonansea, 13? Giacinti, 20 aut. David, 30? Girelli, ...

