Inter | che numeri per Lukaku | ma il belga pensa alla squadra

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Romelusi prende l’sulle spalle È un Romelusempre più al centro dell’quello che sta trascinando ladi Conte in questa stagione. L’attaccantesta battendo record su record con la maglia nerazzurra: per lui, però, il pensiero va solo. “La media realizzativa delnerazzurro è impressionante: 57 gol in 71 gare. E in Serie A è già in una Top 5 da urlo. Col gol al derby, Romelu è arrivato a quota 40 reti in 58 presenze nel campionato italiano”. “Ma più che ai record,va a caccia di un trofeo per legarsi sempre di piùstoria nerazzurra. Intanto con la chat di ieri si è dimostrato ancora una volta campione anche fuori dal ...

