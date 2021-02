Il trapianto di faccia? Una terapia ancora di frontiera (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – I trapianti di faccia sono interventi chirurgici rari e straordinari: il primo in assoluto fu eseguito nel 2005 in Francia su una donna di 38 anni, mentre in Italia se ne conta solo uno. Ma quanti ne sono stati eseguiti ad oggi e quali sono stati i progressi tecnici da allora? A queste e ad altre domande ha risposto Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale Trapianti, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – I trapianti di faccia sono interventi chirurgici rari e straordinari: il primo in assoluto fu eseguito nel 2005 in Francia su una donna di 38 anni, mentre in Italia se ne conta solo uno. Ma quanti ne sono stati eseguiti ad oggi e quali sono stati i progressi tecnici da allora? A queste e ad altre domande ha risposto Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale Trapianti, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire.

joseph23472 : @MTR29971489 Invece a Deianira suggerirei direttamente un trapianto di faccia (e di cervello), ormai è irrecuperabile. - CALXLOUBABES : RT @_catcopycat_: @WASTEDBILLS ma che si faccia il trapianto se vuole glieli do io i capelli - _catcopycat_ : @WASTEDBILLS ma che si faccia il trapianto se vuole glieli do io i capelli - vivodisasuke : ho una buona e una cattiva notizia; la cattiva è che non posso fare il trapianto, la buona è che non c'è bisogno ch… -