Il New York Times propone la "carbonara al pomodoro affumicato" e fa infuriare tutti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continua ad essere in agitazione il mondo del web e social dopo la pubblicazione della rivisitazione del New York Times della “carbonara”, grande classico italiano. Il quotidiano americano propone nelle sue pagine rivolte ai lettori gourmand e dedicate ai suggerimenti di cucina la ricetta “Smoky Tomato carbonara”, ovvero la carbonara di pomodoro affumicato. Nel presentare il piatto il quotidiano ricorda che la specialità romana è “tradizionalmente fatta con parmigiano, uova, guanciale (maiale stagionato) e pepe nero”, ma la versione consigliata utilizza la pancetta, poiché è ampiamente disponibile e “conferisce una bella nota affumicata”. Sull’ingrediente dei pomodori viene riconosciuto che “non sono tradizionali nella carbonara, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continua ad essere in agitazione il mondo del web e social dopo la pubblicazione della rivisitazione del Newdella “”, grande classico italiano. Il quotidiano americanonelle sue pagine rivolte ai lettori gourmand e dedicate ai suggerimenti di cucina la ricetta “Smoky Tomato”, ovvero ladi. Nel presentare il piatto il quotidiano ricorda che la specialità romana è “tradizionalmente fatta con parmigiano, uova, guanciale (maiale stagionato) e pepe nero”, ma la versione consigliata utilizza la pancetta, poiché è ampiamente disponibile e “conferisce una bella nota affumicata”. Sull’ingrediente dei pomodori viene riconosciuto che “non sono tradizionali nella, ma ...

SkyTG24 : New York, i cinema riaprono dopo quasi un anno - ZZiliani : ULTIMORA. Il Moma di New York ha ufficialmente chiesto di poter esporre da domani l’immagine #VAR del gol convalida… - fanpage : Qualcuno avrebbe falsificato i certificati di negatività al #Covid, necessari per il viaggio - CDurastanti : Come sei calma Alene, non come una sciamana, ma come una ragazza che è stata in tutte le strade d’America, e io non… - agostinoburla1 : RT @ItaliaRai: Oggi a #litaliaconvoi parliamo di street art con Marco Imarisio del Corriere della Sera e Alice Pasquini, street artist famo… -