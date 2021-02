Governo Draghi, delega Servizi a Gabrielli. Nominati 39 sottosegretari:?11 al M5S, 9 alla Lega, 6 a Pd e FI (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ordine del giorno della riunione del Governo, convocata in un primo momento per decidere i funerali di Stato per l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci, uccisi in Congo, è stato alla fine integrato Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ordine del giorno della riunione del, convocata in un primo momento per decidere i funerali di Stato per l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci, uccisi in Congo, è statofine integrato

ItaliaViva : Buon lavoro a @TeresaBellanova e ad @ivanscalfarotto rispettivamente viceministra al Ministero delle Infrastruttur… - corradoformigli : Mi auguro che Draghi non faccia l’errore di opporre al modello comunicativo di Conte un ostinato e gelido silenzio.… - agorarai : 'Con la nomina dei sottosegretari dobbiamo seppellire la definizione di governo dei competenti. In realtà Draghi ha… - moon_lights_owl : Governo #Draghi come nuovo libro degli orrori.. dove credevi di aver visto il peggio del peggio ma poi arrivano i s… - FGoria : Banca d’Italia sceglie Luigi Federico Signorini come direttore generale per il dopo Daniele Franco. Arriva un altro… -