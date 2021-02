Giuseppe Conte capo Movimento 5 Stelle, arriverà la proposta di Grillo? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra i corridoi dei Palazzoni romani circolano dei rumors che potrebbero essere piuttosto interessanti: pare che Beppe Grillo si sia deciso a proporre il ruolo di capo del Movimento 5 Stelle a Giuseppe Conte. Con una vera e propria implosione in corso, infatti, questa potrebbe essere l’unica mossa a disposizione per salvare il Movimento. >> Leggi anche: I partiti di maggioranza continuano a discutere sugli elenchi dei sottosegretari Giuseppe Conte capo Movimento 5 Stelle, arriva la proposta? Dopo la crisi di governo il Movimento 5 Stelle si sta letteralmente stralciando. Sono già usciti 41 “ribelli”, si è allontanato Alessandro ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra i corridoi dei Palazzoni romani circolano dei rumors che potrebbero essere piuttosto interessanti: pare che Beppesi sia deciso a proporre il ruolo didel. Con una vera e propria implosione in corso, infatti, questa potrebbe essere l’unica mossa a disposizione per salvare il. >> Leggi anche: I partiti di maggioranza continuano a discutere sugli elenchi dei sottosegretari, arriva la? Dopo la crisi di governo ilsi sta letteralmente stralciando. Sono già usciti 41 “ribelli”, si è allontanato Alessandro ...

fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - fanpage : Giuseppe Conte torna in classe. - fanpage : Il #23febbraio 2020 l'allora premier #GiuseppeConte si collegò con tutti i principali programmi della domenica per… - giacomoallocca2 : RT @inaltoicuori_5S: - Maria30573477 : RT @PoliticaPerJedi: Fossi uno studente del prof. Giuseppe Conte aspetterei un attimo a spendere i soldi per comprare il suo libro. -