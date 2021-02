Giorgio Panariello svela il retroscena su Giallini | di cosa si tratta?

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)uninteressante su Marcocon cui conduce Lui è peggio di me su Rai Tre in prima serata. Domani sera torna in onda Lui è peggio di me, lo show di prima serata che va in onda da diverse settimane su Rai Tre con l’attore toscano e Marcoanche lui attore alla sua prima esperienza come conduttore. Sidi uno show davvero diverso dal solito che ogni settimana alterna diversi ospiti, nella prossima ad esempio ci sarà il grande amico di, ovvero Carlo Conti e come sempre i due ci faranno divertire. A colpire però sono state le parole diche hato unsul suo amico e collega che nessuno si ...

99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO TV di tutti i tempi tra: ?? FRANCESCO NUTI ?? FRANCO FRANCHI ?? GIANNI AGUS ?? G… - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO TV di tutti i tempi tra: ?? FRANCESCO NUTI ?? FRANCO FRANCHI ?? GIANNI AGUS ?? G… - il_brigante07 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO TV di tutti i tempi tra: ?? FRANCESCO NUTI ?? FRANCO FRANCHI ?? GIANNI AGUS ?? G… - 99per100 : #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO TV di tutti i tempi tra: ?? FRANCESCO NUTI ?? FRANCO FRANCHI ?? GIANN… - natastancaa : No ma va è Giorgio Panariello che imita Renato Zero -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Panariello

Lanostratv

presenta la nuova puntata di Lui è peggio di me: 'Non perdetela, sarebbe una sciocchezza' Lui è peggio di me è pronto a tornare con la terza puntata di questo nuovo progetto di Rai ...... realizzato con la collaborazione di artisti come Carlo Conti,e Leonardo Pieraccioni", ha aggiunto Mazzeo. "Spero davvero che tutti insieme possiamo continuare a sostenere l' ...Giorgio Panariello svela un retroscena interessante su Marco Giallini con cui conduce Lui è peggio di me su Rai Tre in prima serata. Domani sera torna in onda Lui è peggio di me, lo show di prima ...E' stata presentata nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso l’edizione 2021 del calendario della fondazione Cure2Children. La Fondazione, nata per volontà ...