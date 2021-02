Disse: "Non leggo un libro da tre anni". Ora è sottosegretaria alla Cultura (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il consiglio dei ministri ha designato Lucia Borgonzoni sottogretaria ai Beni e attività Culturali. Lo rende noto palazzo Chigi. Già candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna contro Stefano Bonaccini, poi sconfitta, la leghista di ferro molto vicina a Matteo Salvini è entrata nella squadra del Governo guidato da Mario Draghi, unica sottosegretaria nel ministero guidato da Dario Franceschini. La nomina ai Beni Culturali promette di alimentare qualche polemica visto che di Lucia Borgonzoni si ricorda, tra le altre cose, una celebre frase: “leggo poco, studio sempre cose per lavoro. L’ultima cosa che ho riletto per svago è Il Castello di Kafka, tre anni fa. Ora che mi dedicherò alla Cultura magari andrò più al cinema e a teatro”, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il consiglio dei ministri ha designato Lucia Borgonzoni sottogretaria ai Beni e attivitàli. Lo rende noto palazzo Chigi. Già candidatapresidenza della Regione Emilia Romagna contro Stefano Bonaccini, poi sconfitta, la leghista di ferro molto vicina a Matteo Salvini è entrata nella squadra del Governo guidato da Mario Draghi, unicanel ministero guidato da Dario Franceschini. La nomina ai Benili promette di alimentare qualche polemica visto che di Lucia Borgonzoni si ricorda, tra le altre cose, una celebre frase: “poco, studio sempre cose per lavoro. L’ultima cosa che ho riletto per svago è Il Castello di Kafka, trefa. Ora che mi dedicheròmagari andrò più al cinema e a teatro”, ...

RobertoBurioni : Quando JFK disse che avrebbe portato un uomo sulla Luna gli dissero (in sostanza) che non sarebbe stata cosa facile… - VauroSenesi : '#Pertini disse: Il fascismo non è un'idea, il fascismo è un crimine. Lo disse perché l'essenza del fascismo e dell… - Corriere : Steve Jobs avrebbe compiuto 66 anni oggi: quando disse «Il mondo non si ricorderà di me» - nailsofsugar : @warosegravity E ricordiamoci che era il 19 novembre quando per la prima volta Pier disse questa cosa della fossett… - giuliog : RT @HuffPostItalia: Disse: 'Non leggo un libro da tre anni'. Ora è sottosegretaria alla Cultura -

