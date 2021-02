Dia: come le mafie fanno affari con il Covid. I rischi per sanità e green (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Dia lancia l'allarme: la pandemia di Covid rappresenta una "grande opportunità" per le mafie e lo snellimento delle procedure d'appalto e dei servizi pubblici comporterà "seri rischi d'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Dia lancia l'allarme: la pandemia dirappresenta una "grande opportunità" per lee lo snellimento delle procedure d'appalto e dei servizi pubblici comporterà "serid'...

stop_fake_news_ : AGI - Le organizzazioni criminali, anche in piena emergenza Covid-19, “hanno continuato a delinquere calibrando il… - Rosskookj : Purtroppo ho recuperato solo stamattina tutte le loro esibizioni e adesso non so più come andare avanti. Nessuno è… - london_mule : È pazzesco come sulle pagine di - liberainfo : RT @lorenz_frigerio: #Mafie pericolo infiltrazioni in appalti pubblici e settore sanitario. La relazione della Direzione investigativa #ant… - irenben1 : RT @lorenz_frigerio: #Mafie pericolo infiltrazioni in appalti pubblici e settore sanitario. La relazione della Direzione investigativa #ant… -