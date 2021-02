Covid | Verini | ' impensabile abbassare le precauzioni quotidiane'

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) - "Condivido la linea sostenuta dal presidente Draghi per fronteggiare la pandemia: le big pharma concedano all'Europea la possibilità di produrre direttamente i vaccini. E' un fatto di tempi, altrimenti il rischio è quello di non uscire dallo stato di emergenza in cui ci troviamo oramai da oltre un anno". Lo dice Walter, deputato e Tesoriere del Pd, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio del Partito democratico. “La risposta deve essere unitaria e corale, non mi convince neanche il fai da te di singole Regioni. Anche perché così si evita che soggetti più deboli, siano questi Stati, Regioni fino alle singole persone, siano lasciati a se stessi -aggiunge-. L'Italia ha una capacità tecnologica e un know how per poter produrre rapidamente. Tra l'altro i nostri distretti farmaceutici, che hanno punte di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Verini

OlbiaNotizie

...di fronte ai quadri del partito (presenti tra gli altri il commissario Rossi e il senatore, ...dovrebbe avere più problemi in Commissione Affari costituzionali nell'approvare il Decreto- ...L'aumento dei contagi legati alla variante inglese dele le potenzialità degli anticorpi ... Gli ospiti di Luisella Costamagna, dalle 8.00 alle 10.00, su Rai 3, saranno : Walter, deputato ...Roma, 24 feb (Adnkronos) – “I tempi, secondo me, sono maturi per raggiungere una sintesi in Parlamento sulla giustizia. L’Europa stessa pone come condizione che si facciano delle riforme per sostenere ...Un’esperienza quasi surreale in una gara di regolarità che ha portato un pizzico di nostalgia in chi ha vissuto la Coppa Bettega e ammirato il suo fascino.