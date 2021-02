Combinata nordica, presentazione Mondiali 2021. Qualcuno saprà battere Jarl Magnus Riiber e Tara Geraghty-Moats? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I Mondiali di Oberstdorf 2021 sono ormai alle porte. È dunque tempo di andare a vedere quali sono i temi principali relativi alla Combinata nordica, per la quale l’edizione iridata bavarese rappresenterà una storica pietra miliare. Infatti, per la prima volta nella storia, verrà assegnato il titolo mondiale femminile. Per cominciare si disputerà solo una gara individuale, ma verosimilmente il programma sarà arricchito nelle edizioni del prossimo futuro. Avendo introdotto l’argomento, partiamo proprio dalle donne. La grande favorita per conquistare la medaglia d’oro è indubbiamente la ventisettenne americana Tara Geraghty-Moats, la quale nell’ultimo biennio è stata indiscutibilmente l’atleta da battere in qualsiasi competizione a cui ha preso parte. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Idi Oberstdorfsono ormai alle porte. È dunque tempo di andare a vedere quali sono i temi principali relativi alla, per la quale l’edizione iridata bavarese rappresenterà una storica pietra miliare. Infatti, per la prima volta nella storia, verrà assegnato il titolo mondiale femminile. Per cominciare si disputerà solo una gara individuale, ma verosimilmente il programma sarà arricchito nelle edizioni del prossimo futuro. Avendo introdotto l’argomento, partiamo proprio dalle donne. La grande favorita per conquistare la medaglia d’oro è indubbiamente la ventisettenne americana, la quale nell’ultimo biennio è stata indiscutibilmente l’atleta dain qualsiasi competizione a cui ha preso parte. La ...

