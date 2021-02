“C’è manipolazione…” Imma Battaglia smaschera Dayane Mello e attacca Signorini: “E’ patetico”. Cosa ha detto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questa lunghissima edizione del Grande Fratello VIP sta suscitando numerose polemiche; l’ultima, in ordine di tempo, è quella che riguarda il coming out di Dayane Mello. Il coming out di Dayane Mello Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Durante l’ultima diretta, la brasiliana ha stupito concorrenti e telespettatori dichiarando il suo amore a Rosalinda Cannavò. Ovviamente, questa improvvisa dichiarazione ha suscitato un grande dibattito, sia dentro che fuori la casa, fino ad arrivare alle orecchie di Imma Battaglia, nota attivista LGBT. La compagna di Eva Grimaldi non crede alla brasiliana e, in una recente intervista, ha attaccato il programma: È sicuramente un ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questa lunghissima edizione del Grande Fratello VIP sta suscitando numerose polemiche; l’ultima, in ordine di tempo, è quella che riguarda il coming out di. Il coming out diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Durante l’ultima diretta, la brasiliana ha stupito concorrenti e telespettatori dichiarando il suo amore a Rosalinda Cannavò. Ovviamente, questa improvvisa dichiarazione ha suscitato un grande dibattito, sia dentro che fuori la casa, fino ad arrivare alle orecchie di, nota attivista LGBT. La compagna di Eva Grimaldi non crede alla brasiliana e, in una recente intervista, hato il programma: È sicuramente un ...

