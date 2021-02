Atalanta, Gasperini è una furia: “partita rovinata, è il suicidio del calcio” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sconfitta per l’Atalanta nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League, la partita è stata nettamente condizioni dagli errori dell’arbitro, in particolar modo l’espulsione di Freuler. Il tecnico Gasperini è una furia al termine del match in un’intervista a Sky Sport. “Tanta amarezza, per non aver potuto giocare una partita attesa. Al di là del risultato, la nostra soddisfazione era giocare in Champions contro il Real, ma è chiaro che così sia stata rovinata. Non so la partita in 11 come sarebbe stata. Sui fuorigioco e i falli di mano non c’è più discussione, rimangono sempre le discussioni sui contrasti, che per me restano un gesto tecnico del calcio che non si può togliere. Per me è un suicidio al ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sconfitta per l’nellad’andata degli ottavi di finale di Champions League, laè stata nettamente condizioni dagli errori dell’arbitro, in particolar modo l’espulsione di Freuler. Il tecnicoè unaal termine del match in un’intervista a Sky Sport. “Tanta amarezza, per non aver potuto giocare unaattesa. Al di là del risultato, la nostra soddisfazione era giocare in Champions contro il Real, ma è chiaro che così sia stata. Non so lain 11 come sarebbe stata. Sui fuorigioco e i falli di mano non c’è più discussione, rimangono sempre le discussioni sui contrasti, che per me restano un gesto tecnico delche non si può togliere. Per me è unal ...

