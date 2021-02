Alitalia, stipendi di febbraio in ritardo. Il Mise chiede un incontro urgente a Mef e Mit (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli stipendi di febbraio di Alitalia in ritardo. In busta paga ci sarà il compenso per l’attività prestata e non la cassa integrazione. ROMA – stipendi di febbraio di Alitalia in ritardo ed una situazione sempre più complicata. Come rivelato dal Corriere della Sera, in busta paga ci sarà solamente il compenso per l’attività prestata nel mese di gennaio e non la cassa integrazione che non sarà più stanziata dalla compagnia aerea. Una brutta notizia per molti dipendenti che potrebbero vedere sul proprio conto solo pochi euro oppure nessun stipendio. Un quadro complessivo molto grave e i sindacati sono pronti ad uno sciopero per cercare una reazione da parte del Governo che sembra aver messo in fondo alle priorità la questione di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Glididiin. In busta paga ci sarà il compenso per l’attività prestata e non la cassa integrazione. ROMA –didiined una situazione sempre più complicata. Come rivelato dal Corriere della Sera, in busta paga ci sarà solamente il compenso per l’attività prestata nel mese di gennaio e non la cassa integrazione che non sarà più stanziata dalla compagnia aerea. Una brutta notizia per molti dipendenti che potrebbero vedere sul proprio conto solo pochi euro oppure nessuno. Un quadro complessivo molto grave e i sindacati sono pronti ad uno sciopero per cercare una reazione da parte del Governo che sembra aver messo in fondo alle priorità la questione di ...

