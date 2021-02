Afragola | insulti e ruote squarciate alla disabile | incastrato il responsabile

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buone notizie da, nella mattinata del 24 febbraio è stata individuata la persona che aveva squarciato, nel pomeriggio di sabato 20 febbraio, i pneumatici ad Anna, una donna diversamente abile che aveva fatto multare un’auto in sosta sullo stallo per disabili., trovato ilSi tratta, come comunicato in una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.