ADL contro Gattuso | voleva in risalto Rrahmani | non Hyasj e Maksimovic

CalcioNapoli24 : - VigallMe : @Torrenapoli1 ... ho letto i pro ed i contro Sarri, c’è un po’ di verità dappertutto, credo però che la storia del… - sscalcionapoli1 : Tracollo contro il Granada potrebbe spingere ADL a esonerare Gattuso #ForzaNapoliSempre - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - ADL ha contestato l'atteggiamento tattico del Napoli contro l'Atalanta - tuttonapoli : CdS annuncia: 'Tracollo contro il Granada potrebbe spingere ADL a esonerare Gattuso' -

Ultime Notizie dalla rete : ADL contro

... "Rottura totale Napoli - Gattuso,ha contattato Sarri" [Articolo del 1 febbraio 2021] Una vera ... dopo la sconfittail Verona, avrebbe contattato Sarri . Quest'ultimo avrebbe, almeno per ...... la tentazione di anticipare il divorzio era forse più concreto in passato ed ora soltanto un tracolloil Granada finirebbe per spingerea un intervento rapido. Ovvero accelerare per un ...Pagina particolare quella della Gazzetta dello Sport che svela un importante retroscena, ADL contro Gattuso per vari motivi, voleva Rrhamani più in ...Secondo quanto evidenziato dall'edizione odierna de Il Roma, Gattuso ritrova la parola, ADL non può evitare la conferenza.