WTA Adelaide 2021: Jasmine Paolini lotta contro Coco Gauff, ma si arrende in tre set (Di martedì 23 febbraio 2021) Niente da fare per Jasmine Paolini. L’azzurra (n.99 del mondo) si è arresa al primo turno del WTA di Adelaide all’americana Coco Gauff (n.52 del mondo), vittoriosa con il punteggio di 6-4 6-7 (4) 6-2 in 2 ore e 35 minuti di partita. Una sfida molto lottata, come dimostrato dal secondo parziale durato ben 69? nel quale Paolini ha annullato una palla match nel decimo gioco. Alla lunga, la maggior potenza della statunitense ha fatto la differenza e l’italiana ha dovuto alzare bandiera bianca. Nel primo set l’avvio del confronto è all’insegna delle difficoltà al servizio per entrambe: le chance break si presentano da una parte e dall’altra, con l’americana avanti 3-1 e Jasmine brava a recuperare subito la situazione. Paolini, però, fatica ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Niente da fare per. L’azzurra (n.99 del mondo) si è arresa al primo turno del WTA diall’americana(n.52 del mondo), vittoriosa con il punteggio di 6-4 6-7 (4) 6-2 in 2 ore e 35 minuti di partita. Una sfida moltota, come dimostrato dal secondo parziale durato ben 69? nel qualeha annullato una palla match nel decimo gioco. Alla lunga, la maggior potenza della statunitense ha fatto la differenza e l’italiana ha dovuto alzare bandiera bianca. Nel primo set l’avvio del confronto è all’insegna delle difficoltà al servizio per entrambe: le chance break si presentano da una parte e dall’altra, con l’americana avanti 3-1 ebrava a recuperare subito la situazione., però, fatica ...

OA_Sport : #TENNIS Jasmine Paolini lotta strenuamente contro Coco Gauff, ma deve arrendersi in tre set ad #Adelaide - livetennisit : WTA Adelaide: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Jasmine Paolini (LIVE) - Tenniscircus : Ad Adelaide Paolini esordisce contro Coco Gauff - - Adriana11100542 : RT @TennisWorldit: Wta Adelaide - Al primo turno sarà Gauff-Paolini. Subito Collins per Barty - TennisWorldit : Wta Adelaide - Al primo turno sarà Gauff-Paolini. Subito Collins per Barty -