Veronica Berti | chi e cosa fa la moglie di Andrea Bocelli

Leggi su kronic

(Di martedì 23 febbraio 2021)è famosa anche per essere ladi uno dei migliori tenori nostrani, andiamo a scoprire chi è efa oggi(Instagram)Sono pochissimi i personaggi del mondo della musica che possono vantare una carriera come quella dinel corso degli ultimi 40 anni. Principalmente ricopre il ruolo del tenore ma ha saputo spaziare tra i vari generi musicali, facendosi conoscere anche nella musica pop dove ha duettato con vari cantanti. Nacque il 22 settembre in Toscana, in provincia di Pisa, e qui è cresciuto. Dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno studio legale decise di abbandonare quella professione per dedicarsi soltanto al canto prendendo anche lezioni private. Ottenne molta fama ...