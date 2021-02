Uomini e donne, la presentazione della nuova tronista e le news di oggi (Di martedì 23 febbraio 2021) Il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne, andato in onda questo pomeriggio su Canale 5, è stato caratterizzato dalla presentazione della nuova tronista Samantha. Per lei sono giunti i primi corteggiatori per un appuntamento al buio. Spazio anche agli altri tronisti Giacomo e Massimiliano e a dame e cavalieri del Trono Over. Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e donne Nella puntata odierna spazio alla presentazione della nuova tronista. Si chiama Samantha Curcio, ha 30 anni ed è originaria di Sapri, in provincia di Salerno. ‘Orgogliosamente curvy’, la ragazza non è il classico stereotipo che si vede in TV. Dal video di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 febbraio 2021) Il secondo appuntamento settimanale di, andato in onda questo pomeriggio su Canale 5, è stato caratterizzato dallaSamantha. Per lei sono giunti i primi corteggiatori per un appuntamento al buio. Spazio anche agli altri tronisti Giacomo e Massimiliano e a dame e cavalieri del Trono Over. Samantha Curcio è ladiNella puntata odierna spazio alla. Si chiama Samantha Curcio, ha 30 anni ed è originaria di Sapri, in provincia di Salerno. ‘Orgogliosamente curvy’, la ragazza non è il classico stereotipo che si vede in TV. Dal video di ...

