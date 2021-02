Truffa a Conte | sequestrati 10 milioni al broker accusato di riciclaggio

(Di martedì 23 febbraio 2021) La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 10,9di euro a M. B., ildi averto il tecnico dell’Inter, Antonio, per 30,6di euro. La Procura di Milano, che ora glista anche il reato di, ha coordinato le indagini, che hanno portato le Fiamme Gialle a scoprire il suo tesoro in Italia. Oltre a conti correnti e a vari appartamenti – riporta gazzetta.it – sono stati rinvenuti anche un Picasso e altri quadri di Giacomo Balla. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... il tecnico dei nerazzurri è stato infatti vittima, quando era in Inghilterra di una truffa che lo ... L'uomo aveva ingannato Conte e altre sette persone convincendoli a fare investimenti 'fantasma': la ...