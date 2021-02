Torino: Belotti, Singo, Bremer e Baselli i positivi. Con il Sassuolo si va verso il rinvio (Di martedì 23 febbraio 2021) Repubblica ha riportato i nomi dei quattro calciatori positivi in casa Torino, resi noti stamane. Si tratta di Belotti, Singo, Bremer e Baselli che si vanno ad aggiungere agli altri 3 già positivi prima della gara di Cagliari. La sfida con il Sassuolo, in programma venerdì sera, molto probabilmente verrà rinviata su disposizione dell’Asl. Non solo: sarebbe a rischio anche la sfida Lazio-Torino di martedì prossimo. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Repubblica ha riportato i nomi dei quattro calciatoriin casa, resi noti stamane. Si tratta diche si vanno ad aggiungere agli altri 3 giàprima della gara di Cagliari. La sfida con il, in programma venerdì sera, molto probabilmente verrà rinviata su disposizione dell’Asl. Non solo: sarebbe a rischio anche la sfida Lazio-di martedì prossimo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

