Sottosegretari | è braccio di ferro tra i partiti | M5S | Lega e Pd in fermento

(Di martedì 23 febbraio 2021) Malumori striscianti, sempre più forti, quelli che stanno attraversando lanella partita, delicata, per la scelta deiche completeranno il governo Draghi. Con Matteo Salvini che può sì sorridere guardando in casa altrui, vedi un M5S ormai dilaniato e un Pd che continua a prendere tempo, ma costretto comunque a ragionare attentamente sulle sue prossime mosse, per non scontentare troppi esponenti del Carroccio tutti insieme. Senza perdere troppo tempo ancora: la definizione delle ultime caselle è stata chiesta dal nuovo premier per avviare la macchina dell’esecutivo. E per non dare agli italiani, già molto dubbiosi sulla nascita di questo nuovo schieramento, l’impressione di star perdendo altro tempo. Il M5S, al momento di dar vita al governo, ha preteso l’assegnazione di 12 dei posti ancora da definire, rivendicando anche la ...

