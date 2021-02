Senza Reddito di Cittadinanza l’Italia rischierebbe i fondi per la ripartenza (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Reddito di Cittadinanza è stata ed è una misura di civiltà che ha sancito anche in Italia il principio della giustizia sociale e della tutela dei più deboli, dopo anni di tagli al welfare e alle politiche sociali. Una misura che ci ha davvero riportato in Europa, cioè in quel luogo che tutto il mondo riconosce come la patria dei diritti umani, sociali e legati al lavoro ed alla produzione. E proprio dall’Europa arriva un segnale importantissimo. Già a maggio scorso la Commissione europea ha raccomandato di estendere e rafforzare il Reddito di Cittadinanza, per tutelare le persone più colpite dalla drammatica crisi sociale innescata dal Covid. Ieri mattina è stato pubblicato il regolamento di istituzione del Recovery Fund, che dice una cosa molto chiara: tra i principali parametri di cui la Commissione terrà conto ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildiè stata ed è una misura di civiltà che ha sancito anche in Italia il principio della giustizia sociale e della tutela dei più deboli, dopo anni di tagli al welfare e alle politiche sociali. Una misura che ci ha davvero riportato in Europa, cioè in quel luogo che tutto il mondo riconosce come la patria dei diritti umani, sociali e legati al lavoro ed alla produzione. E proprio dall’Europa arriva un segnale importantissimo. Già a maggio scorso la Commissione europea ha raccomandato di estendere e rafforzare ildi, per tutelare le persone più colpite dalla drammatica crisi sociale innescata dal Covid. Ieri mattina è stato pubblicato il regolamento di istituzione del Recovery Fund, che dice una cosa molto chiara: tra i principali parametri di cui la Commissione terrà conto ...

