Sanremo 2021 | Naomi Campbell non ci sarà Arriva Vittoria Ceretti

Pandemia, zona rossa, ritardi, tagli al budget e le immancabili polemiche: mancano sette giorni al debutto dell'edizione 2021 di Sanremo. Il bis al Festival di Amadeus e Fiorello, senza pubblico, previsto appunto da martedì 2 a sabato 6 marzo. Al loro fianco diverse presenze femminili, alcune annunciate, altre saltate e altri nomi a sorpresa in attesa di conferma. "A causa delle nuove restrizioni USA che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi dopo Schengen ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attivita? programmate da Naomi. La coconduttrice della prima serata sara? dunque l'attrice Matilda De ...

