Ristoranti aperti a cena | Patuanelli | “Presto i protocolli Cts”

(Di martedì 23 febbraio 2021)verso la riapertura anche a? Il ministro delle Politiche agricole Stefano, intervenuto in streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti, ha annunciato che “attraverso il Cts, comitato tecnico scientifico del ministero della Salute, stiamo lavorando a un protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza”. “È chiaro che il principio di precauzione deve guidarci- ha precisato il ministro- ma dobbiamo avere la forza di provare a garantire alle persone di andare al ristorante in modo sicuro”. Isono ormai chiusi la sera dal dpcm di fine ottobre che introdusse il coprifuoco alle 22 (consentito solo l’asporto e il domicilio), mentre nelle Regioni gialle sonosoltanto a pranzo. Obiettivo: far ripartire il settore della ristorazione Obiettivo è far ...

Asse Bonaccini - Salvini: "Aprirea cena dove si può" Intanto a favore si una riapertura dei"anche a cena" si schiera il governatore Stefano Bonaccini . Il presidente dell'...... con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia - Chiusura di bar e, 7 ... Restanoi centri sportivi. Please follow and like us:Guiglia. Edita racconta la sfortuna dovuta al Covid e al crollo del ponte Samone L'azienda agricola e agriturismo Mulino Vecchio di via Ponte Samone a Guiglia si presenta come un paesaggio agreste sul ...di poter cambiare il loro codice ATECO (quello che definisce la tipologia dell'attività), passando da categoria bar a quella ristoranti, per poter restare aperti dopo le ore 18 e continuare a ...