Riaperture ristoranti la sera, Bonaccini: «Proposta di Salvini ragionevole» (Di martedì 23 febbraio 2021) La riapertura dei ristoranti a sera è un tema molto attuale. Mancano ormai pochi giorni al momento in cui si dovranno determinare le regole del nuovo Dpcm. Quello attualmente in vigore è in scadenza il prossimo 5 marzo. Tuttavia, considerata la volontà del governo presieduto da Mario Draghi di dare comunicazioni delle misure con anticipo, c'è la sensazione che le prime notizie si avranno già nel fine settimana. Per prima cosa bisognerà capire se si manterranno le regole basate sui colori in base al livello epidemiologico. L'orientamento sembra essere questo. E da tempo c'è un dibattito relativo alla possibilità che i ristoranti, almeno in zona gialla, possano aprire oltre le 18, accogliendo i propri clienti fino al momento in cui scatta il coprifuoco (che dovrebbe essere mantenuto). Riaperture ...

