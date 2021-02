Rd Congo, agguato a convoglio con italiani: prima ricostruzione 007 (Di martedì 23 febbraio 2021) L'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono stati uccisi in un'area a grande rischio sicurezza, caratterizzata da un crescente dinamismo di Daesh e da operazioni e traffici illeciti di decine di milizie armate. I due funzionari dello Stato hanno perso la vita in un attacco compiuto probabilmente a scopo di rapina o sequestro di persona, la cui prima dinamica è stata ricostruita dall'intelligence. L'obiettivo non sarebbe stato il capo della sede diplomatica italiana, ma il personale Onu con cui viaggiava.IL convoglio ONU: CHI C'ERAIl convoglio del Programma alimentare mondiale era composto da due mezzi. Secondo una prima ricostruzione si è messo in marcia da Goma verso il comune di Kiwanja poco ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 23 febbraio 2021) L'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica delLuca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono stati uccisi in un'area a grande rischio sicurezza, caratterizzata da un crescente dinamismo di Daesh e da operazioni e traffici illeciti di decine di milizie armate. I due funzionari dello Stato hanno perso la vita in un attacco compiuto probabilmente a scopo di rapina o sequestro di persona, la cuidinamica è stata ricostruita dall'intelligence. L'obiettivo non sarebbe stato il capo della sede diplomatica italiana, ma il personale Onu con cui viaggiava.ILONU: CHI C'ERAIldel Programma alimentare mondiale era composto da due mezzi. Secondo unasi è messo in marcia da Goma verso il comune di Kiwanja poco ...

