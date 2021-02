Programmare una strategia post Covid per l’occupazione (Di martedì 23 febbraio 2021) Programmare una strategia per l’occupazione permette di trarre vantaggio da tutte le opportunità che emergono e scompaiono rapidamente, di ridurre l’incertezza e di respingere le minacce più diverse. Secondo la teoria e metodologia della strategia di sviluppo formulata dal Prof. Vladimir Kvint1, per elaborare una strategia efficace, è necessario armonizzare gli interessi di tutti gli attori, identificare le tendenze globali, nazionali e regionali e basare la strategia sui propri vantaggi competitivi. La crisi post Covid può essere caratterizzata da una molteplicità di tendenze globali e locali che incidono sui livelli di occupazione. Tra queste tendenze è possibile individuare quelle principali e raggrupparle in base alla loro genesi e impatto ... Leggi su leurispes (Di martedì 23 febbraio 2021)unaperpermette di trarre vantaggio da tutte le opportunità che emergono e scompaiono rapidamente, di ridurre l’incertezza e di respingere le minacce più diverse. Secondo la teoria e metodologia delladi sviluppo formulata dal Prof. Vladimir Kvint1, per elaborare unaefficace, è necessario armonizzare gli interessi di tutti gli attori, identificare le tendenze globali, nazionali e regionali e basare lasui propri vantaggi competitivi. La crisipuò essere caratterizzata da una molteplicità di tendenze globali e locali che incidono sui livelli di occupazione. Tra queste tendenze è possibile individuare quelle principali e raggrupparle in base alla loro genesi e impatto ...

JetLagEconomist : @gdt62 @Corriere @CorInnovazione @ppriolo @cristinamucciol @marcogy @CriHabets @LDRaimondo @s_piumarta @lubenasich… - VincenzaAcciaro : @fravella74 Siamo tutti stremati! La mancanza di libertà, il fatto di non poter programmare , i giorni tutti uguali… - stillgiorgia : Io sono sempre stata quella del prenotare in anticipo programmare ogni secondo di un viaggio ma fatto nulla che non… - QuestoMagico : @katerinasom Certo bella ?? L'Unione Nazionale Interpreti Teatro chiede al Governo e a tutta la cittadinanza che si… - gigiostars : @XboxItalia Razza di cialtroni, come cazzo si può programmare una console per bloccare il gioco degli utenti alla c… -