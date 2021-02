MotoGp: A Pol Espargarò il compito di tenere alto il prestigio Honda in attesa del ritorno di MM93 (Di martedì 23 febbraio 2021) Pol Espargarò ha cambiato squadra passando dal team KTM al prestigioso team Honda Repsol, questo cambio di squadra ha naturalmente cambiato anche gli obiettivi stagionali del pilota spagnolo che è intenzionato seriamente a vincere il campionato mondiale MotoGp. Per fare ciò sa che dovrà innanzitutto vincere la sfida interna con il suo compagno di squadra Marc Marquez che è stato il mattatore Honda dal 2013 ad oggi. Pol ha così descritto la situazione: “Abbiamo bisogno di Marc perché è il numero 1 della squadra, è il più veloce su questa moto. Voglio davvero imparare da lui: più velocemente torna, più imparerò da lui e più velocemente migliorerò”. La determinazione del pilota è grande e sembra davvero intenzionato a dare il 110% per riportare la marca giapponese in cima al mondo “Non posso permettermi ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 febbraio 2021) Polha cambiato squadra passando dal team KTM also teamRepsol, questo cambio di squadra ha naturalmente cambiato anche gli obiettivi stagionali del pilota spagnolo che è intenzionato seriamente a vincere il campionato mondiale. Per fare ciò sa che dovrà innanzitutto vincere la sfida interna con il suo compagno di squadra Marc Marquez che è stato il mattatoredal 2013 ad oggi. Pol ha così descritto la situazione: “Abbiamo bisogno di Marc perché è il numero 1 della squadra, è il più veloce su questa moto. Voglio davvero imparare da lui: più velocemente torna, più imparerò da lui e più velocemente migliorerò”. La determinazione del pilota è grande e sembra davvero intenzionato a dare il 110% per riportare la marca giapponese in cima al mondo “Non posso permettermi ...

