Morte Maradona, altri due indagati nel mirino degli inquirenti (Di martedì 23 febbraio 2021) Si allarga il numero di indagati per quanto riguarda la Morte di Diego Armando Maradona. Nel mirino degli inquirenti anche Nancy Forlini, dirigente della compagnia assicurativa che si occupava della copertura clinica del Pibe de Oro e Mariano Perroni, impiegato della Medidom, società che gestiva il personale all’interno dell’abitazione dell’ex calciatore. Entrambi sarebbero stati responsabili delle carenze mediche, strumentali e di personale che sono state registrate nella gestione del ricovero casalingo di Maradona. Forlini e Perroni sarebbero poi stati rei di aver indotto l’infermiera Dahiana Madrid (anche lei indagata) a dichiarare il falso nel primo interrogatorio, quando affermò che fu Maradona a rifiutare le visite, necessarie a rilevare i ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Si allarga il numero diper quanto riguarda ladi Diego Armando. Nelanche Nancy Forlini, dirigente della compagnia assicurativa che si occupava della copertura clinica del Pibe de Oro e Mariano Perroni, impiegato della Medidom, società che gestiva il personale all’interno dell’abitazione dell’ex calciatore. Entrambi sarebbero stati responsabili delle carenze mediche, strumentali e di personale che sono state registrate nella gestione del ricovero casalingo di. Forlini e Perroni sarebbero poi stati rei di aver indotto l’infermiera Dahiana Madrid (anche lei indagata) a dichiarare il falso nel primo interrogatorio, quando affermò che fua rifiutare le visite, necessarie a rilevare i ...

