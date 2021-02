Marina Occhiena su Rai 1 perdonata da Brambati “saremo sempre amiche”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) I Ricchi e Poveri al completo con, sono ospiti questa sera al programma di Rai1 Che Sarà Sarà. Angela, soprannominata “la brunetta” de I Ricchi e Poveri ha raccontato al conduttore, Carlo Conti, cosa ha provato quando ha saputo che il marito l’aveva tradita con la componente del gruppo. Era il 1981, il giorno prima della messa in onda del festival di Sanremo, a cui doveva partecipare la band, con la canzone “Sarà perché ti amo”, che canteranno poi non più come quartetto ma come terzetto. Il mondo della musica italiana e del gossip fu travolto dallo “scandalo” de I Ricchi e Poveri.abbandonò i suoi colleghi fingendo una malattia, e poi svanì nel nulla proprio al momento di salire sul palco e chiedendo di poter cantare, ma ...