Live – Non è la d’Urso si ferma in anticipo: ecco perché (Di martedì 23 febbraio 2021) Sembra proprio che per Live – Non è la d’Urso sia arrivato il momento di prendersi delle ferie anticipate, almeno per questa prima parte del 2021. Barbara d’Urso e il suo prime time della domenica sera chiuderanno i battenti a fine marzo. La notizia è stata diffusa da Dagospia, ma i motivi alla base non sarebbero ricollegabili agli ascolti. A quanto apprendiamo il motivo sarebbe da ricercare in un fattore logistico. Come Barbara d’Urso aveva avuto modo di raccontare in un’intervista per La Stampa, infatti, Live – Non è la d’Urso si sarebbe dovuto trasferire negli studi 6 e 7, cioè quelli già destinati a Pomeriggio 5 e Mattino 5, per fare spazio ad un altro programma e far di conseguenza risparmiare l’azienda. Live – Non è la d’Urso, infatti, ... Leggi su trendit (Di martedì 23 febbraio 2021) Sembra proprio che per– Non è lasia arrivato il momento di prendersi delle ferie anticipate, almeno per questa prima parte del 2021. Barbarae il suo prime time della domenica sera chiuderanno i battenti a fine marzo. La notizia è stata diffusa da Dagospia, ma i motivi alla base non sarebbero ricollegabili agli ascolti. A quanto apprendiamo il motivo sarebbe da ricercare in un fattore logistico. Come Barbaraaveva avuto modo di raccontare in un’intervista per La Stampa, infatti,– Non è lasi sarebbe dovuto trasferire negli studi 6 e 7, cioè quelli già destinati a Pomeriggio 5 e Mattino 5, per fare spazio ad un altro programma e far di conseguenza risparmiare l’azienda.– Non è la, infatti, ...

