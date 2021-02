L’ex Lazio Braafheid: “De Ligt talento naturale, è una superstar del calcio” (Di martedì 23 febbraio 2021) Edson Braafheid, ex difensore di Bayern Monaco e Lazio, ha parlato dei difensori olandesi che attualmente stanno giocando in Serie A in un'intervista concessa a Fanpage:"De Vrij? Stiamo parlando di un difensore solidissimo che è migliorato in maniera esponenziale in questi ultimi anni. Oggi Stefan è un difensore top, e nella Lazio attuale c'è anche il mio compatriota Hoedt, che ha dimostrato di avere del talento. Eppure credo che nessuno stia al livello di De Ligt. Lo trovo un talento naturale. È già una superstar presente e futura del calcio mondiale" - dichiara l'ex calciatore di Lazio e Bayern Monaco ai microfoni di Fanpage - .caption id="attachment 996495" align="alignnone" width="1024" Juventus de ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Edson, ex difensore di Bayern Monaco e, ha parlato dei difensori olandesi che attualmente stanno giocando in Serie A in un'intervista concessa a Fanpage:"De Vrij? Stiamo parlando di un difensore solidissimo che è migliorato in maniera esponenziale in questi ultimi anni. Oggi Stefan è un difensore top, e nellaattuale c'è anche il mio compatriota Hoedt, che ha dimostrato di avere del. Eppure credo che nessuno stia al livello di De. Lo trovo un. È già unapresente e futura delmondiale" - dichiara l'ex calciatore die Bayern Monaco ai microfoni di Fanpage - .caption id="attachment 996495" align="alignnone" width="1024" Juventus de ...

