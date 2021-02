L’Etna continua a dare spettacolo: nella notte getti di lava alti fino a un chilometro – Il video (Di martedì 23 febbraio 2021) L’Etna continua a dare spettacolo. nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, infatti, nuove attività eruttive hanno attirato l’attenzione dei cittadini e dell’Osservatorio Etneo. Il vulcano, infatti, ha dato vita a getti di lava alti fino a mille metri sopra il cratere di Sud-Est. «Si tratta di un intenso parossismo, ma non c’è nessun pericolo», ha tranquillizzato l’esperto dell’Ingv Boris Behncke. «Grazie al vento molto debole la ricaduta di materiale piroclastico sarà estremamente limitata questa volta», ha sottolineato Behncke. «Qualcuno sembra pensare che la colata lavica principale, in Valle del Bove, sia arrivata molto in basso, ma non è così, è arrivata là dove si sono fermate quelle dei parossismi ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021)tra il 22 e il 23 febbraio, infatti, nuove attività eruttive hanno attirato l’attenzione dei cittadini e dell’Osservatorio Etneo. Il vulcano, infatti, ha dato vita adia mille metri sopra il cratere di Sud-Est. «Si tratta di un intenso parossismo, ma non c’è nessun pericolo», ha tranquillizzato l’esperto dell’Ingv Boris Behncke. «Grazie al vento molto debole la ricaduta di materiale piroclastico sarà estremamente limitata questa volta», ha sottolineato Behncke. «Qualcuno sembra pensare che la colata lavica principale, in Valle del Bove, sia arrivata molto in basso, ma non è così, è arrivata là dove si sono fermate quelle dei parossismi ...

