Lazio-Bayern Monaco in chiaro in tv? Data | orario e dove vederla in streaming

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ricomincia l’avventura delladi Simone Inzaghi in Champions League 2020/2021. I biancocelesti, dopo aver passato la fase a gironi, si preparano a sfidare ilin un confronto inedito: nessun precedente, infatti, tra le due squadre. Entrambe le formazioni vengono da un buon periodo, soprattutto il club bavarese che, nonostante fisicamente non sia al top, ha appena chiuso il grande slam, vincendo il sesto titolo su sei in stagione, il Mondiale per Club. Appuntamento da non perdere oggi martedì 23 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. La sfida sarà trasmessa insu Canale 5 e in diretta tv su Sky, mentre la direttasi potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.