Lazio-Bayern, I Ricchi e Poveri o Le Iene? La tv del 23 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, martedì 23 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “A grande richiesta – Ricchi e Poveri in Che sarà sarà”. Il terzo appuntamento con il ciclo di eventi speciali “A grande richiesta”, è lo show in prima serata che Rai1 ha organizzato per festeggiare la carriera, vissuta al top delle classifiche, dei Ricchi e Poveri, il gruppo protagonista della pop music da oltre cinquant’anni, famoso in Italia e nel mondo, grazie all’inossidabile freschezza e contemporaneità del suo messaggio musicale. Conduce Carlo Conti. Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra Lazio e Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In diretta dall’Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, martedì 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “A grande richiesta –in Che sarà sarà”. Il terzo appuntamento con il ciclo di eventi speciali “A grande richiesta”, è lo show in prima serata che Rai1 ha organizzato per festeggiare la carriera, vissuta al top delle classifiche, dei, il gruppo protagonista della pop music da oltre cinquant’anni, famoso in Italia e nel mondo, grazie all’inossidabile freschezza e contemporaneità del suo messaggio musicale. Conduce Carlo Conti. Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio traMonaco, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In diretta dall’Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i ...

